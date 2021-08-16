У свої 44 роки актор демонструє чудову фізичну форму.

Відомий актор Орландо Блум вразив мережу відвертими фото. Зірка "Піратів Карибського моря" показав оголене тіло та похизувався своїми м'язами та інтимним місцем. Все це він зробив на очах у відпочивальників, які навіть не підозрювали, що їм пощастить побачити актора без білизни та одягу.

Свої відверті фото Орландо Блум виклав на сторінці в Instagram.

Актор сфотографувався у воді, демонструючи широкі плечі та сталевий прес. Окрім цього, Блум показав "персик" - саме таким емодзі він прикрив сідниці, позуючи в оголеному вигляді перед камерою.

Читайте такожMamaRika розкрила "лояльну" вартість своїх пологівЦікаво, що на пікантній частині тіла, яку актор "прикрасив" персиком, він відмітив сторінку своєї коханої - співачки Кеті Перрі. Цей жест дуже потішив користувачів мережі, які вже назвали так звану "валентинку" від Орландо Блума найоригінальнішим зізнанням у коханні.

"Справжній персик", "Дуже гаряче", "Орландо вміє вразити", "Леголас вже не той", - написали фанати під фото з оголеним актором.

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Автор: Іван Бойко