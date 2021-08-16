Відомий актор Орландо Блум вразив мережу відвертими фото. Зірка "Піратів Карибського моря" показав оголене тіло та похизувався своїми м'язами та інтимним місцем. Все це він зробив на очах у відпочивальників, які навіть не підозрювали, що їм пощастить побачити актора без білизни та одягу.
Свої відверті фото Орландо Блум виклав на сторінці в Instagram.
Актор сфотографувався у воді, демонструючи широкі плечі та сталевий прес. Окрім цього, Блум показав "персик" - саме таким емодзі він прикрив сідниці, позуючи в оголеному вигляді перед камерою.
Читайте такожMamaRika розкрила "лояльну" вартість своїх пологівЦікаво, що на пікантній частині тіла, яку актор "прикрасив" персиком, він відмітив сторінку своєї коханої - співачки Кеті Перрі. Цей жест дуже потішив користувачів мережі, які вже назвали так звану "валентинку" від Орландо Блума найоригінальнішим зізнанням у коханні.
"Справжній персик", "Дуже гаряче", "Орландо вміє вразити", "Леголас вже не той", - написали фанати під фото з оголеним актором.
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