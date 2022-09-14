Співачка зазначила, що саме кокошник зробив її популярною.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська співачка Оля Полякова активно працювала на інформаційному та музичному фронтах.

З власних соцмереж вона доносила правду про війну в Україні, а також дала ряд благодійних виступів і концертів, серед яких і виконання гімну України перед футбольними матчами.

Влітку Оля Полякова після перебування у Франції повернулася в Україну, де вже встигла дати концерт в київському метро, виступити для українських військових і навіть в прямому ефірі "Сніданку з 1+1" здійснити магічний обряд і в багатті спалити кокошник, який до 2014 року був атрибутом її сценічного образу.

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"Так, це було в моєму творчому житті. І це в певному сенсі ганьба. Треба це прийняти, пробачити себе і йти далі. Кокошник зробив мене популярною в Україні та за її межами. Ось таке у мене минуле. Тому я організувала такий містичний обряд відмови від минулого. Та й взагалі цей ритуал можна і ототожнити з діями України сьогодні. Всі зараз українізуються, переходять на українську мову. Нам потрібно дивитися виключно на себе і займатися розвитком власної культури", – заявила співачка в програмі ЖВЛ.

Нагадаємо, росіяни намагалися зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, але співачка швидко поставила на місце.

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