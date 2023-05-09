Співачці не подобається номер, з яким вона виступила у 2006 році.

Відома українська співачка Тіна Кароль зізналася, що соромиться свого виступу на Євробаченні у 2006 році. Тоді вона представляла Україну з піснею Show Me Your Love.

Як виявилося, нині Кароль не у захваті від того номеру. Коли співачку запросили на Євробачення у Ліверпулі, де вона буде виступати як запрошена зірка, їй було ніяково. Зірка одразу зрозуміла, що їй доведеться знову співати цю пісню.

"Це був 2006 рік, коли я стояла на цій сцені. Початок кар'єри, це людина така, я про себе зі сторони буду казати. Я не те щоб не люблю цей виступ, а соромлюся, бо там такий гротеск... Це мій комплекс меншовартості. Коли я отримала запрошення, я подумала: "Боже, це треба співати цю пісню". Я відразу спитала: "А можна іншу пісню заспіваю?" - розповіла Кароль в ефірі програми "Міністерство Прем'єр" на М1.

Співачці відмовили, тому вона вирішила переробити номер. За словами Кароль, вона хоче дати виступу нову "фішку". У пісні змінилося аранжування, проте усі секрети зірка поки що не розкриває.

Також Кароль розповіла, чи міряла вона сукню, у якій виступала на сцені Євробачення у 2006 році. Коротенька біла сукня, як виявилося, "налізла" на співачку навіть через стільки років. Втім, зірка вирішила замінити концертний одяг, їй пошили сучасну червону сукню.

Виступ Кароль на Євробаченні - що відомо

У 2006 році Тіна Кароль виступила на сцені Євробачення. Вона представила Україну з піснею Show Me Your Love. Співачка отримала сьоме місце. Для виступу вона обрала коротку сукню та високі чоботи з візерунками.

У цьому році Кароль буде виступати у Ліверпулі. Співачку запросили на конкурс у якості гостя. Раніше вона вже показувала, у чому виступатиме на Євробаченні.

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