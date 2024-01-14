Чоловік обурений поведінкою екс-колег.

Прізвища постановників, які вкрали хіт "Тримай" відомої української виконавиці Христини Соловій та використали його в льодовому шоу Тетяни Навки, здивували хореографа Женю Кота. Виявилось, що чоловік раніше був знайомий з Василем Козарем з Мукачево та Віталієм Савченко з Дніпра. Їх він назвав "екс-колегами, екс-знайомими, екс-українцями" та прокоментував скандал на своїй сторінці в інстаграмі. Своє відео він назвав "Чого чекати від зрадника?".

"Ці двоє мовчали і мовчать про те, що Україну і їхні рідні міста і села бомблять. Вони мовчать про те, що їхніх рідних, знайомих та колег вбивають. Вбивають ті люди, які платять їм криваві гроші, за які вони ставлять їм "культурні проекти". Просто пропагандиські шоу, в яких вони ґвалтують українську культуру. Ці двоє використали українські народні пісні, пісні сучасних українських виконавців в цьому шоу і переклали їх російською", - обурився Кот.

А далі Женя не стримав своїх емоцій.

Відео дня

"Чого чекати від зрадників? Ще більшої зради! Васю та Віталіку, ви два покидьки! І я вам скажу тільки одне: "Родіна вас не забуде!" - наголосив чоловік.

Згодом хореограф вирішив звернутися до всіх українських колег з проханням.

"Я прошу вас всіх більше створювати українського контенту: пишіть пісні, знімайте фільми, знімайте серіали, знімайте кліпи, пишіть музику, робіть якомога більше українських подій. Щоб в наш простір не заходив контент з "болот". А то скоро ми з вами зможемо почати слухати "Ніч яка місячна" російською", - сказав Кот.

Нагадаємо, нещодавно стався скандал - росіяни вкрали пісню "Тримай української співачки Христини Соловій. Її цинічно переклали на російську мову та використали на шоу дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова – фігуристки Тетяни Навки.

Соловій розповіла, що це сталося без її офіційного дозволу, тому вона хоче покарати винних. Днями стало відомо, що режисерами шоу були українські хореографи Василь Козар та Віталій Савченко, які раніше брали участь у шоу "Танцюють всі".

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