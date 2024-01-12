Виконавиця нагадала, що росіяни все "транслюють" на країни Європи.

Відома українська співачка Христина Соловій висловилася щодо крадіжки її пісні "Тримай" росіянами. Вона нагадала, що крадене окупанти видають за свою культуру.

Артистка вважає, що не можна "звикати" до того, що росіяни все крадуть.

"Якщо хтось не до кінця розуміє, чому мене чорти взяли. Нібито ми б могли звикнути, що у нас росіяни все крадуть. Уявіть собі, що Навка візьме своє льодове шоу і прокатає країнами Європи – Німеччина Австрія, хто там ще приймає росіян. І що подумаю європейці? Що те, як звучить пісня "Тримай", так звучить російська культура", - висловилася виконавиця.

Крадіжка пісні "Тримай" - головні новини

Росіяни вкрали пісню "Тримай" української співачки Христини Соловій. Її цинічно перевели на російську і використовували для виступу фігуристки на шоу дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяни Навки.

Пізніше стало відомо, що режисером льодового шоу, для якого вкрали українські пісні, є українець Василь Козар, який працює в Росії.

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