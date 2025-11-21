На честь актора встановили "зірку".

Покійного актора Чедвіка Боузмана вшанували на Алеї слави в Голлівуді. На його честь була відкрита пам'ятна зірка, а також проведені спеціальні заходи.

Як повідомляє CNN, 20 листопада стало справжнім "Днем Чедвіка Боузмана" у Голлівуді. Колеги, рідні та прихильники зірки "Чорної Пантери" зібралися в Лос-Анджелесі, аби вшанувати його пам'ять. Зокрема, була присутня на заході його вдова Тейлор Сімона Ледворд Боузман, режисер Раян Куглер та акторка Віола Девіс.

Зі спеціальною промовою під час вручення посмертної "зірки" Чедвіку Боузману виступила його колега по фільму "Ма Рейні: Мати блюзу" Віола Девіс. Вона пригадала спільні зйомки, зазначивши, що Чедвік був надзвичайно глибокою особистістю:

"Ця зірка, яка б гарна вона не була на Алеї слави, світить куди менш яскраво, ніж Чедвік на небесах".

Режисер "Чорної Пантери" Раян Куглер своєю чергою додав, що Чедвік "був неймовірним лідером", який намагався передати свої знання іншим.

"Коли я думаю про Чедвіка Боузмана, мені на думку спадають три речі: лідерство, викладання та щедрість", - сказав Куглер.

Нагадаємо, що актор, який здобув популярність за роллю "Чорної Пантери" в однойменному фільмі Marvel, помер у 2020 році у віці 43 років після тривалої боротьби з раком товстої кишки.

