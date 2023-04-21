Він заявив, що у них досі є почуття одне до одного.

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетник відповів на запитання підписника в соціальних мережах з приводу стосунків Алекса Топольського і Каті Лозовицької.

Останнім часом головний герой і переможниця шоу регулярно скандалять. Вони дають інтерв'ю, в яких буквально обливають одне одного брудом. На думку Решетника, така поведінка говорить про те, що їхні почуття досі живі.

Він додав, що не встигає стежити за всіма перипетіями життя героїв, проте він зауважив, що і у Алекса, і у Каті є реакція на вчинки одне одного.

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"Якщо у них є реакція на слова і вчинки одне одного - значить, почуття досі живуть. Якщо почуття проходять - людям стає просто байдуже, що відбувається в житті колись коханої людини... А тут, я так розумію, зовсім інша ситуація", - сказав Григорій в Instagram.

Стосунки Топольського та Лозовицької

Модель Катя стала переможницею 12 сезону шоу "Холостяк". Топольський сказав, що в його серці звучить її ім'я. Однак незабаром з'ясувалося, що закохані розлучилися.

Лозовицька повідомила, що вона була ініціатором розмови, бо Алекс не приділяв їй уваги, не дарував подарунки і навіть квіти. Більше того, за словами дівчини, він вимагав від неї подарунків.

Топольський у свою чергу все це заперечував. Він говорив про те, що вони з Катею розлучилися через фіналістку Сашу Мудру, яку він так і не зміг забути.

Крім того, обидві дівчини говорили, що після фіналу шоу Алекс намагався відновити з ними стосунки, але вони відмовили йому. І Саша, і Катя зараз перебувають у стосунках з іншими чоловіками.

Та й у Алекса з'явилася нова кохана, з якою він познайомився на Балі.

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