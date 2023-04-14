Практично відразу після фіналу Катя Лозовицька розлучилася з Алексом Топольським.

Модель Катя Лозовицька, яка перемогла в 12 сезоні шоу "Холостяк" з Алексом Топольським, більше не самотня. Знаменитість повідомила, що після розриву з Алексом у неї з'явився новий бойфренд. Його ім'я та обличчя вона приховує, проте розкрила деякі подробиці стосунків.

Лозовицька поділилася, що відчуває інтерес до свого нового чоловіка, а також насолоджується тим, що багато чого може від нього дізнатися.

"Ми один одного вчимо. Мені є чому повчитися у нього, а йому - у мене, тому що у нас різний життєвий досвід. Він мудрий, дуже спокійний, врівноважений, впевнений у собі. Йому не треба нічого доводити", - зізналася Катя.

Лозовицька додала, що її новий коханий - повна протилежність Алекса Топольського.

Чому Лозовицька розійшлася з Топольським

Модель у своєму блозі розповіла, що причиною розриву з Алексом стало його ставлення до неї. За словами Каті, він зовсім не турбувався про неї, не цікавився її діяльністю, не влаштовував романтичних побачень. Дівчина уточнила, що образ "прекрасного принца" для бізнесмена був створений на ТБ, щоб зробити його мрією в очах телеглядачок.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" Лозовицька піде на "Міс Україна".

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