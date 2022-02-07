Анна Заворотнюк навіть не стала вітати чоловіка своєї мами з днем народження.

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк відвернулася від свого вітчима і чоловіка своєї мами. Анна не стала навіть вітати фігуриста Петра Чернишова з днем народження.

Це помітили її фанати, але у своєму Instagram вона не поспішає виправдовуватися.

6 лютого вітчиму Анни Заворотнюк виповнився 51 рік. Багато російських зірок привітали фігуриста, але дочка його онкохворої дружини до них не приєдналася.

Анна Заворотнюк активно "постить" нові Stories, спілкується з фанатами й відповідає на їхні запитання. Однак вітати вітчима в соціальних мережах вона не стала. Звичайно, це помітили шанувальники.

Вони запитали, чому дівчина відмовилася привітати вітчима. "А чому повинна була?"- написала Анна Заворотнюк, обрубавши всі питання про чоловіка своєї матері.

У мережі відразу ж поповзло багато чуток, а після цього дочка онкохворої актриси ще більше заінтригувала фанатів. Говорячи про те, чому вона так багато подорожує і не знаходиться поруч з хворою актрисою, Анна Заворотнюк згадувала про матір, ніби вона вже в минулому.

"Це те, чого б хотіла моя мама, щоб я була щасливою. Я рік просиділа вдома і проплакала, але в якийсь момент зібралася і зрозуміла, що життя проходить повз", - написала дочка Анастасії Заворотнюк.

Нагадаємо, раніше дочка онкохворої Заворотнюк різко відповіла на чутки про стан матері. Вона назвала "маячнею" інформацію про те, що актриса втратила можливість говорити.

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