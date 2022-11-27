Він згадав найстрашніший день на війні.

Український телеведучий і боєць ЗСУ Даніель Салем у програмі "Як ти?" з Григорієм Решетником розповів, що ледь не загинув на фронті. За його словами, це був найстрашніший день за весь час війни.

Знаменитість розкрив подробиці, як ледь не попрощався з життям. Виявляється, що окупанти оточили їхню з побратимами позицію. У той час Салем лежав в окопі, і, на щастя, по рації його вчасно попередили, що ворог близько.

"Маленький такий окоп, він закривав тільки лежачого мене. У рацію кажуть: "День, не хвилюйся, все буде ок", а ворог навколо - танкова лінія, снайперська, і я посередині на лінії обстрілу. Треба було дочекатися, поки приїде евакуація, вони відстріляються і відступлять в іншу сторону", - сказав Салем.

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Він додав, що, якби виліз з окопу, то загинув би від кулі снайпера. Пізніше, як розповів Даніель, він залишився без їжі і води. Боєць ЗСУ каже, що якби росіяни підійшли до нього впритул, він би зірвав чеку і вибухнув би разом з ними.

"Почув, що тачка. Думав, якщо це вони, то зараз зірву чеку і все, п**дец. Але тут бачу, що наді мною схиляється мій командир і каже: "А що ти думав, ми не повернемося?" Я розплакався. Цим ми і відрізняємося від окупантів, що ми не залишаємо своїх", - додав Салем.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем показав, як його зустрічали у звільненому Херсоні.

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