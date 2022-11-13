Мирні жителі радісно зустріли воїнів ЗСУ та нагодували їх смачним борщем.

Відомий ведучий і воїн Збройних сил України Даніель Салем приїхав у звільнений Херсон і показав, як його зустрічали місцеві жителі.

На своїй сторінці в Instagram він показав неймовірну реакцію людей на їхню появу в Херсоні, адже останнім часом вони і саме місто дуже постраждали через російських окупантів. Тому їхній радості не було меж, коли українські військові все ж звільнили місто.

Коли Салем разом зі товаришами по службі 11 листопада зайшов в місто, побачив, що жителі почали піднімати українські прапори. Вони розцілували захисників, смачно нагодували їх і подякували за звільнення.

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Даніель розповів, що жителі міста нагодували їх борщем та іншими ласощами. За словами ведучого, це була найсмачніша їжа.

Нагадаємо, раніше на звільнення Херсона відреагував і Макс Барських. Він зазначив, що в цей день відчув справжнє щастя.

"Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, тому що немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали на українських воїнів. Сьогодні я щасливий, що наш прапор піднімається над селом Станіслав. Все буде Україна", - сказав артист.

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