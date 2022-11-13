Даніель Салем приїхав у звільнений Херсон / скріншот програми ЖВЛ

Відомий ведучий і воїн Збройних сил України Даніель Салем приїхав у звільнений Херсон і показав, як його зустрічали місцеві жителі.

На своїй сторінці в Instagram він показав неймовірну реакцію людей на їхню появу в Херсоні, адже останнім часом вони і саме місто дуже постраждали через російських окупантів. Тому їхній радості не було меж, коли українські військові все ж звільнили місто.

Коли Салем разом зі товаришами по службі 11 листопада зайшов в місто, побачив, що жителі почали піднімати українські прапори. Вони розцілували захисників, смачно нагодували їх і подякували за звільнення.

Відео дня

Даніель розповів, що жителі міста нагодували їх борщем та іншими ласощами. За словами ведучого, це була найсмачніша їжа.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше на звільнення Херсона відреагував і Макс Барських. Він зазначив, що в цей день відчув справжнє щастя. 

"Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, тому що немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали на українських воїнів. Сьогодні я щасливий, що наш прапор піднімається над селом Станіслав. Все буде Україна", - сказав артист.

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