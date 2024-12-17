Ведучий ще більше заплутав.

У 2023 році ширяться чутки про романтичні стосунки між ведучим і військовим Даніелем Салемом та співачкою Лідою Лі. Пару неодноразово бачили разом у невимушеній атмосфері, вони також регулярно з'являються на світових заходах, що лише підігріває інтерес публіки.

Даніель Салем у короткому інтерв'ю для програми "Ранок у великому місті" поділився, що відвідує події, аби підтримати Ліду Лі. Обоє нині працюють разом на музичному телеканалі М1, де і здружилися. Ведучий підкреслив, що співачка є його близькою подругою, але утримався від чіткого коментаря про ймовірний роман.

"Я можу прокоментувати, що вона неймовірна людина, найталановитіша, дуже крута співведуча, дуже класний друг, дуже красива. Ось що я можу сказати", — відповів Салем.

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Попри загадковість у словах ведучого, фанати активно обговорюють теплі стосунки між ним.

Хто такий Даніель Салем

Даніель Салем — харизматичний ведучий, відомий українській аудиторії за проєктами "Зірковий шлях", "Кохання на виживання" та участь у шоу "Танці з зірками" та "Голос країни".

Салем народився в Одесі, але дитинство та юність провів у Лівані. Під час повномасштабної війни в Україні Салем добровільно долучився до захисту країни.

Нагадаємо, Даніель Салем розповів про стосунки на відстані з 8-річною донькою та екс-дружиною.

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