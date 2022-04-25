Також Данилко зізнався, що вважає за краще носити чорні речі.

Український артист Андрій Данилко постійно носить кепку і чорну маску на підборідді. Його шанувальників завжди цікавило, чому ці речі є невід'ємними елементами його образу. Зараз же він зважився відповісти на це питання.

"У свій час запитували: "А чого він весь час в шапці ходить? Напевно, він лисий". А у мене волосся так швидко росте. Клянусь! Приїжджав додому до нас один хлопець підстригти і каже: "Боже, у вас таке густе волосся, люди мріють про таке, а ви весь час в шапці", - сказав музикант у програмі "Зірковий шлях".

Данилко додав, що кепка - це його уніформа. При цьому він пообіцяв зняти кепку і маску, коли Україна переможе в розв'язаній РФ війні.

"Для мене це уніформа. Я одягаю це як уніформу. У мене одяг різний, але весь одного кольору. Темний. Те ж саме і з маскою. У мене зір поганий, я її десь кину, а потім не можу знайти. Настільки мені в цьому звично", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповів, як "мама" Вєрки Сердючки допомагає українцям під час війни.

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