Український артист не сподівається побачити главу країни-агресора живим.

Український музикант Андрій Данилко, який прославився своїми образом Вєрки Сердючки, створеним понад 20 років тому, розповів, що при ймовірній зустрічі з Володимиром Путіним сказав би йому всього одне слово.

Цим він поділився в інтерв'ю виданню Табло ID.

Данилко розповів, що не хоче називати Путіна "людиною", і ніяких питань до нього не має. При можливій зустрічі вимовив би тільки одне слово.

"Я б, мабуть, підійшов, торкнувся чола і сказав: "холодний". Я думаю, якби і побачив Путіна, то тільки мертвим. Навіть якогось питання у мене немає до цього... я навіть не хочу називати його людиною", - зазначив Данилко.

На жаль, залишається досить багато людей в РФ, хто вважає, що росіяни тут ні до чого, і тих, хто вірять в "визвольну операцію". Світ висловив свою позицію щодо РФ, наклавши санкції та інші обмеження, ефект від яких вже проявляється.

"Воно (покарання, – ред.) вже відбувається. Блокування і ставлення всього світу до жителів Росії. Звичайно, багато хто абсолютно, як вони думають, ні при чому, мовляв, "а що ми зробимо"?", - обурено прокоментував Андрій Данилко.

Нагадаємо, раніше Данилко розповів, що влада РФ почала масово залякувати російських зірок, які виступають проти війни з Україною.

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