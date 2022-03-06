За словами артиста, російських зірок масово залякують.

Український артист Андрій Данилко розповів, що влада РФ почала масово залякувати російських зірок, які виступають проти війни з Україною.

Про це він сказав під час телемарафону "UA разом".

За його словами, в перші дні війни в Україні йому почали писати друзі з РФ і розповідати про те, що їм надходять погрози. А все тому що вони проти війни з нашою країною.

"У перший день війни одна людина опублікувала чорний квадрат. Йому одразу ввечері подзвонили. Це були реальні загрози, він дуже злякався і прибрав цей квадратик", - сказав Данилко.

Також він додав, що Максим Галкін і Алла Пугачова, які раніше виступили проти війни в Україні, були змушені покинути РФ, бо бояться за майбутнє своїх дітей. Галкіну, наприклад, скасували всі концерти.

Крім того, Данилко написав нову пісню, присвячену президенту Росії Володимиру Путіну.

"Приспів такий:" Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина одна, його не хоче навіть сатана", - процитував Данилко.

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