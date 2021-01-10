Співачка постала в пікантному образі.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фото вона постала в чорному піджаку вільного крою. При цьому дівчина так вигнулася, що піджак відстовбурчився і засвітився сосок Даші.

Також Даша розповіла, що вона дуже ревнива. І часто це стосується не тільки людей.

"Я ревнива шалено. І на жаль, це стосується не тільки людей... часто це література, музика, предмети мистецтва. Вчора закінчила черговий шедевр, книгу, яка дуже сильно торкнулася людини всередині мене", - написала Даша.

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Автор: Діана Могилєвич