Українська співачка і модель Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фото вона постала в чорному піджаку вільного крою. При цьому дівчина так вигнулася, що піджак відстовбурчився і засвітився сосок Даші.
Також Даша розповіла, що вона дуже ревнива. І часто це стосується не тільки людей.
"Я ревнива шалено. І на жаль, це стосується не тільки людей... часто це література, музика, предмети мистецтва. Вчора закінчила черговий шедевр, книгу, яка дуже сильно торкнулася людини всередині мене", - написала Даша.
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