Дівчина зробила ринопластику, проте вона незадоволена результатом.

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, що зважилася зробити ринопластику у пластичного хірурга Едгара Камінського, але не отримала бажаного результату.

Виявляється, в дитинстві Даша зламала ніс, в результаті чого утворилася "ямка". Дівчина довгий час заповнювала її різними препаратами у косметологів, але пізніше зважилася на ринопластику.

"Він не міняв форму носа, просто з'єднав хрящі, які розійшлися. Після операції я півроку дивилася на себе в дзеркало і думала, навіщо зробила це. Тепер подобається, я звикла. Але та "ямка" повернулася. Зараз у мене різні ніздрі", – розповіла Квіткова на своїй сторінці в Instagram.

Даша додала, що вже неодноразово зверталася в клініку, де працює Камінський, щоб її записали до нього на прийом. Вона зазначила, що заплатила космічну суму, але бажаного результату не отримала. Тому хоче, щоб Камінський переробив свою роботу. Але, як виявилося, він поїхав до Італії через війну в Україні.

"Я заплатила і хочу нормального ставлення. Заплатила і не отримала того, чого хотіла", - додала блогерка.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова отримала страшну травму на Сейшелах.

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