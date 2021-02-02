Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожМодель Демі Роуз блиснула своїми принадами з усіх ракурсівНа новому знімку Роуз позує у коричневому обтислому боді від @prettylittlething. Модель повернулася спиною підставивши в об'єктив камери свою попу.
Волосся Роуз заплела у тугу косу і нанесла насичений нюдовий макіяж.
"Не озирайтеся назад, якщо це не хороший вид",- підписала знімок модель.
Також Роуз вказала локацію, де було зроблено фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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