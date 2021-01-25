Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує в сексі-боді.
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На знімку зірка постала в нюдовому боді, який злегка оголяв її пишні груди. А доповнила вона такий екстравагантний образ ботфортами. Варто відзначити, що у Демі апетитні форми, які вона всіляко демонструє.
У соціальній мережі за нею стежать майже 16 мільйонів осіб. Вони роблять Роуз безліч компліментів.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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