Демі Роуз володіє пишними формами.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нове відео.

На кадрах вона позує в мікробікіні зі зміїним принтом. При цьому у неї настільки пишні форми, що не поміщаються в купальник. Варто відзначити, що Роуз володіє нестандартними формами, як для моделі. При цьому вона змогла домогтися успіху в цій справі.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич