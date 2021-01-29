Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожЗ бананом у руках: відома модель виклала знімки з відпочинку в ІспаніїНа нових фото дівчина з'явилася абсолютно голою, тільки волосся підв'язала бантом.
"Я хочу завжди залишатися такою. Жити спокійно в куточку блаженства", - підписала знімки Роуз, на яких тримає в руках журнал.
Поруч з моделлю, яка позує на покривалі серед польових квітів, влігся песик.
Також модель вказала локацію, де були зроблені фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз:
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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