Актриса поділилася своєю мрією, яка стосується усіх українців.

Відома актриса Наталка Денисенко привітала військових у День захисників та захисниць. Чоловік зірки, актор Андрій Фединчик, нині служить у Збройних силах України, тому вона звернулася й до нього.

"З днем захисників і захисниць України. Безмежна вдячність усім, хто наближає наше життя під мирним небом. Особливі вітання у мене сьогодні будуть для моєго головного захисника. Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене... Пишаюся тобою і люблю тебе!" - написала Денисенко.

Актриса також поділилася бажанням, яке стосується не тільки її чоловіка, а й усіх українців. Денисенко щиро хоче, аби усі ми могли привітати наших захисників із цим святом, але ще й з перемогою.

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"Хочеться, щоб скоріше настала наша перемога і ми вітали наших хлопців і дівчат з іншим настроєм. Слава Україні!" - додала актриса.

У коментарях фани приєдналися до привітань та написали:

"Найкращі, нехай усі наші захисники і захисниці повертаються скоріше додому здоровими"

"Безмежно вдячна кожному герою"

"Дякую за захист, наші найкращі"

"Пишаємось! Дуже поважаємо! І теж обіймаємо!"

"Вітаю і дякую за ранкову каву, роботу та усмішку дітей!".

Нагадаємо, нещодавно Денисенко зі сльозами розповіла про перенесену операцію. Усе сталося не так, як вона планувала.

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