Сюрреалістичні декорації в дусі фільмів Лінча розробляла художниця Міранда Макарофф. Клуб прикрашений величезними щупальцями, гігантськими губами і гойдалками.

Американський режисер Девід Лінч і музикант Фаррелл Вільямс відкрили на Ібіці сюрреалістичний нічний клуб El Silencio.

Про це повідомляє TimeOut.

Заклад знаходиться на пляжі, на східній стороні острова. Сюрреалістичні декорації в дусі фільмів Лінча розробляла художниця Міранда Макарофф. Клуб прикрашений величезними щупальцями, гігантськими губами і гойдалками.

При клубі також є ресторан, оформлений в більш стриманих тонах.

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Лінч є представником американського незалежного кінематографа.

Він - лауреат премії "Золота пальмова гілка" (1990), має приз за режисуру (2001) Каннського кінофестивалю, а також "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф (2006) і почесну премію "Оскар" за видатний внесок у кінематограф (2019). Також він володіє титулом першого популярного сюрреаліста.

Британська газета The Guardian назвала його "найважливішим кінорежисером нинішньої епохи".

Серед головних робіт Девіда Лінча - телесеріал Твін Пікс, фільми Малхолланд Драйв, Проста історія, Синій оксамит, Дюна, Людина-слон та інші.

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Автор: Денис Прядко