Артистку Таню Фіар останній раз бачили 9 вересня в одному з районів Лос-Анжделеса - Голлівуд-Боул.

У Лос-Анджелесі зникла американо-британська актриса Таня Фіар, яка знялася в науково-фантастичному телесеріалі "Доктор Хто". У популярному шоу вона виконала роль доктора Джейд Макінтайр.

Про це повідомила її подруга в Twitter.

За її даними, артистку останній раз бачили 9 вересня в одному з районів Лос-Анжделеса - Голлівуд-Боул. Повідомлення про пошук актриси також розмістило найбільше співтовариство шанувальників серіалу "Доктор Хто" в Twitter.

Останнє повідомлення в соцмережі Таня Фіар залишила 30 серпня, виклавши свою фотографію на сцені під час стендап-шоу.

Актриса також знялася в таких фільмах, як "Піпець 2", "Моя вечеря з Ерве" і у телешоу "Чистота".

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"Доктор Хто " - британський науково-фантастичний телесеріал компанії" Бі-бі-сі" про інопланетного мандрівника в часі, відомого як Доктор. Він рятує цивілізації і окремих людей.

Оригінальний серіал йшов з 1963 по 1989 рік.

У 1996 році вийшов телевізійний фільм "Доктор Хто".

Серіал відновили у 2005 році, при цьому нумерація сезонів почалася заново. Крім того, існують п'ять серіалів-відгалужень.

Серіал був внесений до Книги рекордів Гіннесса як найтриваліший і успішний науково-фантастичний серіал.

Автор: Віолетта Орлова