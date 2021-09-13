Дівчина в черговий раз епатувала публіку.

Американська актриса Меган Фокс прийшла на церемонію вручення премії MTV Video Music Awards разом зі своїм коханим, репером Machine Gun Kelly.

Перед папараці вона з'явилася в "голій" довгій сукні, крізь яку просвічувалася її спідня білизна. А її коханий постав у червоному блискучому костюмі, який не сподобався ірландському бійцеві змішаних єдиноборств Конору Макгрегору.

Саме через вбрання репера стався інцидент. Боєць вилив на нього склянку з водою, а потім накинувся з кулаками на артиста. При цьому Меган Фокс залишилася осторонь, і поки ніяк не прокоментувала те, що трапилося.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly: історія стосунків

Пара познайомилася на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". За їхніми словами, це була любов з першого погляду. Артисти почали зустрічатися ще тоді, коли Фокс була одружена з Брайаном Остіном Гріном.

Незабаром Меган подала на розлучення і вирішила будувати відносини з Колсоном (справжнє прізвище репера, - УНІАН). Крім того, колишня дівчина Колсона розповідала, що він зраджував їй з Меган Фокс. Дівчина почала здогадуватися про невірність співака, коли зніматися в кліпі Machine Gun Kelly на трек Bloody Valentine замість неї запросили актрису.

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Автор: Діана Могилєвич