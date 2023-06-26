Вона засумнівалася в щирості Лободи.

Харків'янка Дарина Вдовенко прокоментувала пост співачки Світлани Лободи після скандалу на її міні-концерті, коли вона принизила дівчину через плакат "Харків без Лободи".

Лобода написала, що пишається дівчиною і тим, що вона не побоялася йти проти течії і висловила свою позицію. Однак Дарина не вірить співачці.

"Не було видно, що вона мною пишається, з розмови про гроші і по фамільярності. Цього не було видно. Я маю право на свою думку, це правда. Але я не бачила, щоб вона це поважала. Не дуже вірю. Я бачила її вчинки і чула її слова в той момент. Якось так собі віриться. Вчинки зворотне показують", - сказала Дарина в інтерв'ю сайту "Суспільне Харків".

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Вона додала, що їй були неприємні дотики Лободи і її питання про гроші, тому далі коментувати цю ситуацію і пост співачки в мережі вона не хоче.

Негативно на адресу Лободи висловилася і мама Дарини. Жінка сказала, що у всьому підтримує свою дочку, бо вона незважаючи на свій юний вік має чітку громадянську позицію. А ось Лободі вона порадила не судити всіх по собі.

"Кричати хотілося, тому що не треба по собі судити. Якщо Лободі платять гроші, то не треба говорити. Я і Дарина - перед Богом і людьми чисті, взагалі не брали ніяких грошей, ні від однієї партії або політичної сили. Це позиція моєї дитини", - розповіла Тетяна.

Скандал з Лободою в Харкові - подробиці

Дарина дізналася про концерт Лободи в рідному місті і вирішила влаштувати протест проти її виступу. Дівчина намалювала плакат "Харків без Лободи" і прийшла з ним до зоопарку, де повинна була співати Світлана.

Співачка різко відреагувала на такий вчинок дівчини. Вона підійшла до неї і почала публічно її принижувати. Лобода питала, хто їй заплатив за те, щоб вона зробила цей плакат. Сама Дарина мовчки стояла і ніяк не реагувала. Після цього Лобода назвала її "завербованою".

Після концерту співачка опублікувала пост, в якому написала, що пишається Дариною і додала, що її розмову з дівчиною намагаються зробити маніпуляцією.

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