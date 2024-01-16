РосЗМІ повідомляють, що він туди поїхав з гуманітарною допомогою.

Російський співак, який підтримав кровопролитну війну Росії проти України, Діма Білан приїхав на окупований Донбас. Там він показово відвідав лікарню і притулок для тварин.

Ймовірно, путініст таким чином вирішив "відмитися" перед злочинною владою своєї країни після скандальної "голої вечірки" Насті Івлєєвої.

Ймовірно, Білан сподівається, що своїм візитом на окупований Донбас він покаже свою любов до Росії і проти його виступів у країні-агресорі не протестуватимуть.

Відео дня

Однак пропагандисти поки не готові пробачити Білана, як і багатьох інших артистів, які брали участь у вечірці.

"Замість того, щоб вечірки влаштовувати, краще б поїхали в зону СВО (так війну називають в Росії, - УНИАН)", - пишуть пропагандисти.

Також повідомляється, що Білан нібито подарував кондиціонери місцевій травматології і пожертвував гроші притулку для тварин. А також він нібито пообіцяв забрати звідти кота на прізвисько Шахтар. Однак росіяни переконані, що це все показуха.

Нагадаємо, відомий український артист пішов воювати за окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: