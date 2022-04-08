Королева, яка родом з України, але позиціонує себе як російська зірка, досі мовчить про війну.

Співачка Корольова ніяк не висловила своє ставлення до війни в Україні, а ось її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) підтримав політику Путіна. Після однієї з публікацій Тарзана, де він захоплювався окупантами, мама і сестра Наташі Корольової відписалися від родича.

У коментарі Blitz концертний директор Корольової Марина Нарінська прокоментувала інформацію про те, чи є на тлі війни в Україні між Тарзаном і Наташею якісь скандали.

"Я в перший раз про це чую, у мене немає такої інформації", - заявила Нарінська.

Нагадаємо, раніше путініст Тарзан підтримав вбивства українців. Стриптизер записав відеозвернення, в якому заявив, що російські солдати ніколи не дозволяли собі знищувати країни, гвалтувати жінок, вбивати дітей і здійснювати інші звірства.

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