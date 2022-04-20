Катерина народила дитину в серпні 2021 року.

19 квітня 2022 року молодшому синові зоряного сімейства Горбунова і Осадчої виповнилося 8 місяців. На честь цього батьки показали знімки зі своїм сином, і заявили, що тепер він є дитиною війни.

Публікації були оприлюднені в Instagram.

"Данилу сьогодні 8 місяців і вже майже два з них йде війна. Він не запам'ятає вибухів і сирен, в його пам'яті не викарбувані сльози близьких. Але коли виросте, буде знати ці події в подробицях, і знати, якою ціною українці завоювали його країну! Рости, синку! Перемога скоро", - написала Катерина Осадча у своєму профілі.

"Тепер ти дитина війни! Коли ти виростеш, ти будеш вивчати в школі ці найстрашніші в історії України сторінки! А ми з мамою будемо тобі розповідати про неї, щоб такого більше ніколи не повторилося", - додав Юрій Горбунов.

Зазначимо, Данило - друга дитина телеведучих. Також у них є старший син Іван, який народився в 2017 році.

Нагадаємо, раніше були названі 30 українських артистів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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