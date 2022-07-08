Маша Полякова навчатиметься за кордоном.

17-річна дочка української співачки Олі Полякової вступила до вищого навчального закладу. Вона вирішила піти по стопах своєї мами і буде займатися музикою.

Так, Маша вступила до ВУЗу у Великобританії. На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила лист, який прийшов їй з інституту. У ньому йдеться про те, що дівчина успішно поступила і буде отримувати знання в престижному закладі.

"Ми розглянули вашу заявку і раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце в наступній програмі: рік (інтегрована ступінь)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Маша Полякова створила групу "ШВИ". Дівчина вже дала кілька концертів. При цьому її музика подобається не всім українцям. У піснях групи присутня ненормативна лексика. Слухачі впевнені, що молоденька дівчина не повинна так висловлюватися, в тому числі на сцені.

Раніше Маша Полякова розповіла, що готує нову україномовну пісню, присвячену лесбійському коханню.

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