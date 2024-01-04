Дівчина дуже хоче, аби стан тата покращився.

Донька відомого екс-подружжя Брюса Вілліса та Демі Мур, Скаут, показала в мережі фото з батьком, який зараз бореться з тяжкою хворобою.

На своїй сторінці в інстаграм 32-річна дівчина опублікувала декілька світлин, які були зроблені ще у 2023 році. Цю добірку вона підписала "Великий рік. Ласкаво просимо у радість".

Серед них є знімок, на якому вона лежить на грудях зіркового батька. Він обіймає її голову, а Скаут - дивіться на нього та посміхається.

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Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що актор Брюс Вілліс планує завершити свою акторську кар'єру. Тоді лікарі виявили у нього афазію - хворобу, що негативно впливає на мовний апарат та когнітивні здібності. Та згодом з'ясувалося, що все більш серйозно. Медики діагностували у зірки лобно-скроневу деменцію, яка є невиліковною.

Хвороба швидко прогресує, Брюс вже не впізнає людей. Наприклад, на це скаржилася його колишня дружина Демі Мур.

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