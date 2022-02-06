Нову пісню співачка планує випустити через кілька тижнів.

Українська співачка Надя Дорофєєва підігріла інтерес фанатів до виходу свого нового треку спокусливим фото, на якому співачка позувала без білизни.

Кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Реліз #raznotsvetnaya 18 лютого!!!",- повідомила Дорофєєва під знімком.

Читайте також"Мені тупо подобається": Дорофєєва зізналася в новій залежності й вже знайшла в ній мінусНа опублікованому фото співачка не дивиться в камеру і позує, прикривши обличчя волоссям. Вона одягнена в широку накидку ніжно-рожевого кольору з довгим розрізом, в якому видно ногу і стегно артистки. Накидку Дорофєєва притримує рукою.

Фанати залишилися в захваті від такого анонсу. "Надя, ти прекрасна! Рахуємо дні до релізу", "Надяяяяя! Яка ж ти нереальна! А реліз шалено чекаємо", "Надя ти говорила нам що будеш сміливіше і ти стримала своє слово", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва різко послала хейтерів за критику зовнішності.

Вас також можуть зацікавити новини: