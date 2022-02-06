Українська співачка Надя Дорофєєва підігріла інтерес фанатів до виходу свого нового треку спокусливим фото, на якому співачка позувала без білизни.
Кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Реліз #raznotsvetnaya 18 лютого!!!",- повідомила Дорофєєва під знімком.
Читайте також"Мені тупо подобається": Дорофєєва зізналася в новій залежності й вже знайшла в ній мінусНа опублікованому фото співачка не дивиться в камеру і позує, прикривши обличчя волоссям. Вона одягнена в широку накидку ніжно-рожевого кольору з довгим розрізом, в якому видно ногу і стегно артистки. Накидку Дорофєєва притримує рукою.
Фанати залишилися в захваті від такого анонсу. "Надя, ти прекрасна! Рахуємо дні до релізу", "Надяяяяя! Яка ж ти нереальна! А реліз шалено чекаємо", "Надя ти говорила нам що будеш сміливіше і ти стримала своє слово", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше Дорофєєва різко послала хейтерів за критику зовнішності.