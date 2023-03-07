За словами Скачкова, Остапчук і Полтавська дуже милі.

Український шоумен Володимир Остапчук після розлучення з нотаріусом Христиною Горняк практично відразу закрутив роман з молоденькою журналісткою Катериною Полтавською. І хоч офіційно вони не оголосили про свої стосунки, в соцмережах пари можна помітити однакові фотографії і натяки на бурхливий роман.

Друг Остапчука - блогер Кирило Скачков - розповів у програмі "ЖВЛ", що йому не просто було розлучитися з Христиною, адже вони були одружені і мали плани на спільне майбутнє. За словами Скачкова, Остапчуку складно було проходити цей період.

Однак нова обраниця шоумена, продовжив Кирило, теж хороша дівчина:

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"Я знайомий з новою обраницею. Вони завжди милі. Я радий за Вову, як за свого друга. Я радий за його обраницю, як за свою подругу, і бажаю їм щастя. У Вови хороший смак".

Особисте життя Володимира Остапчука

Володимир Остапчук був одружений з Оленою Войченко. У шлюбі у них народилося двоє дітей. Однак кілька років тому вони оголосили про розлучення. Воно було досить скандальним, адже Олена звинувачувала чоловіка в зрадах з Христиною Горняк, з якою він майже відразу після розлучення одружився. Також жінка, як казав шоумен, забороняла йому бачитися з дітьми.

Горняк у свою чергу переконувала, що ніколи не була коханкою Остапчука. Вони зійшлися після того, як він пішов від першої дружини. Їхній шлюб проіснував недовго. Друзі пари говорили, що тріщина в їхніх стосунках пішла після того, як Володимир під час війни поїхав за кордон відвідати своїх дітей.

Зовсім недавно стало відомо, що вони розлучилися. Ні Горняк, ні Остапчук ніяк не коментують своє розлучення.

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