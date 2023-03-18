Співак придбав новий Land Rover.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилася його новою автівкою. Як виявилося, артист купив собі новенький Land Rover.

На своїй сторінці в Instagram Репяхова поділилася кадрами з чоловіком та його новою машиною. Співак забирав білу іномарку прямо з салону.

"Ми на цьому не акцентували уваги. Але мрія чоловіка здійснилася. Він повернувся на Land Rover, на яких їздив більшу частину свого життя. Щаслива за свого чоловіка. Він заслужив. Пів свого життя він проводить в машині і на гастролях", - написала дружина Павліка.

Відео дня

Окрім цього, Репяхова розповіла, що у них з Павліком колись був непростий період. За словами дружини артиста, колись вони були без машин.

Репяхова дуже радіє за чоловіка. Втім, вартість нової автівки вона не розкриває. Проте у відкритих джерелах можна побачити, що такий кросовер коштує багато. За таку машину Павлік міг віддати щонайменше 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка розсекретила його справжнє прізвище.

Вас також можуть зацікавити новини: