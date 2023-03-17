Павлік - це сценічний псевдонім артиста.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова розсекретила справжнє прізвище артиста.

В інста-сторіз вона зізналася, що в паспорті Віктор Франкович записаний як Павлик, а Павлік - його сценічний псевдонім. Також Катерина вказала на одну деталь.

Виявляється, що старший син артиста записаний в паспорті як Павлік, а ось в свідоцтві про народження їхнього молодшого сина Михайла вказано прізвище Павлик.

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Відзначимо, Катерина Репяхова і Віктор Павлік одружилися в 2020 році. На той момент вони вже були знайомі 5 років. Відомо, що Репяхова була фанаткою Павліка. Коли вони познайомилися, він ще був одружений зі своєю третьою дружиною Лорою Созаєвою. Однак, як казала дівчина, вона не зруйнувала шлюб. Тоді Віктор і Лора вже не жили разом. До того ж, за її словами, у Віктора Франковича були проблеми з алкоголем, і впоратися з цим допомогла йому саме вона.

У червні 2020 року у них народився син Михайло. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Катерина з сином вирушила за кордон. Нещодавно вона повернулася додому.

Нагадаємо, Віктор Павлік залишився без брів.

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