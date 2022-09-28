Зірковий хореограф знаходиться в США разом з сином і своєю дружиною.

Український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма практично відразу після початку повномасштабної війни відправився з сином і дружиною Лілією в США. Разом з цим Яма пропав з медіапростору, що не на жарт насторожило фанатів.

Зараз підписники поставили в Instagram-блозі питання його дружині Лілії про те, чому Влад не залишився захищати будинок. Ось що вона відповіла:

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"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії і причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного".

Також дружина Влада Ями додала, що хореограф зараз без діла не сидить і активно займається допомогою українським біженцям в США.

"Вдячна чоловікові за те, що ми зараз у безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті", - додала Лілія.

Нагадаємо, коли померла Руслана Писанка влітку 2022 року, Влад Яма не став мовчати, оскільки дуже багато часу проводив з покійною знаменитістю під час роботи на ТБ-шоу. Він розповів, чи помічав хворобу Писанки під час роботи з нею.

Також УНІАН писав, що Влад Яма опублікував напівголе фото дружини у день її народження.

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