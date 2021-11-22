Олеся Бацман провела вечір з Євгеном Комаровським.

Дружина українського журналіста і телеведучого Дмитра Гордона, Олеся Бацман, опублікувала у своєму інста-блозі фотографію, на якій позує з відомим доктором Євгеном Комаровським.

У кадрі Бацман постала в білій курточці і шапці від всесвітньо відомого бренду Giorgio Armani. А ось Комаровський з'явився перед камерою в темному пуховику і кепці.

Читайте також"Навіть смішно": Оля Полякова в сукні з високим розрізом потрапила в конфуз (відео)Крім того, знаменитості сиділи за столом, на якому стояло безліч чарок з алкогольним напоєм, а поруч ще дві пляшки спиртного.

"Доктор вже готовий, я ще тримаюся", - з гумором підписала фото Бацман.

"Хороший розігрів", "Головне, що під наглядом доктора", "Жінки зараз міцніші за чоловіків", "Доктор аж око примружив", "Краще доктора тримайте", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розсмішив курйозним фото з дружиною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич