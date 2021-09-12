За словами співачки, у неї зараз криза у стосунках з чоловіком.

Українська співачка Оля Полякова на YouTube-каналі Маші Єфросиніної в рубриці "Дорослі дівчатка" розповіла, що зараз відчуває кризу у відносинах з чоловіком, з яким вже 17 років перебуває в офіційному шлюбі.

Зірка розповіла, що раніше вони з Вадимом Буряковським були найкращими друзями. Але через роки співачка почала відчувати нудьгу у відносинах, мовляв, немає колишньої пристрасті.

"І нас штормить тихо. Я теж усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і задаєшся питанням: "І все? Кінець? Так завжди буде?". Природно, жінка незайнята йде і знаходить собі коханця, розваги, ще чогось. Жінка зайнята - десь сублімує", - розповіла артистка.

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Також співачка згадала, що раніше вони з чоловіком були дуже вибуховими. Аж до того, що Оля могла вибігти з машини кудись в ліс, а Вадим намагався її знайти.

"Пам'ятаю, тікала з машини в ліс, а він за мною. Дряпали один одному обличчя. Це було жахливо! Згадую це життя... Сьогодні цього немає. З одного боку я цього вже не хочу, але, напевно, це і підігріває пристрасть. Так, проходить пристрасть, регулярний секс, романтизм, потяг. Але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружні. Ти береш ці мінуси, якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси", - додала Полякова.

Хто така Оля Полякова

Оля Полякова - українська співачка, яка одразу полюбилася глядачам завдяки своєму таланту і яскравому образу. Головною "родзинкою" її образу є кокошник. У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року України за версією журналу "Viva!"

Оля Полякова одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським. У них є дві дочки - Маша і Аліса.

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Автор: Діана Могилєвич