Ведучий і комік каже, що достукатися до росіян не вийде.

Відомий український ведучий і комік Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, поділився, що після 24 лютого намагався зв'язатися зі своїми колегами з РФ і розповісти їм правду про війну в Україні. Таким чином Дядя Жора хотів, щоб вони розповіли своїй аудиторії про те, що в Україні немає ніякої "спецоперації", а справжня війна. Однак відповіді ні від кого не отримав.

Про це ведучий розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Це все в нікуди. Половина цих SMS або непрочитані, або прочитані і без відповіді", - поділився артист.

Шоумен зазначив, що писав тим, з ким знайомий особисто, і з ким перетинався по роботі - в основному гумористам і телеведучим. Однак зараз наївна віра в те, що вони захочуть говорити правду про вбивчу війну в Україні пропала. Дядя Жора каже, що це виключно через боягузтво російського народу.

"З одного боку, весь російський народ повинен нести відповідальність за війну в Україні. Тому що це Росія напала, Росія вторглася, Росія – це і є всі росіяни разом під керівництвом своєї влади. З іншого боку, є думка: "А чого ми? Це все влада! А простий народ не винен". Але народ же цю владу вибирав. Мовчання, неактивність людей, вони бояться говорити", - резюмував Вадим Мічковський.

Нагадаємо, Андрій Бедняков згадав останні слова мами, яка померла в Маріуполі.

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