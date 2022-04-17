Репер покинув країну ще до 24 лютого.

Український музикант Позитив (Олексій Завгородній) виправдав репера Потапа, який виїхав з України ще до повномасштабного вторгнення Росії і досі не повернувся. Артист запевнив, що Потап допомагає своїй країні там, де він знаходиться.

Про це Позитив розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Колишній соліст групи "Время и стекло" Олексій Завгородній розповів, що Потап поїхав з України ще до 24 лютого. Попри те, що він ще не повернувся в Україну, він допомагає біженцям там, де він знаходиться.

"Він дуже зайнятий. Я знаю, що він дуже багато робить там, намагається якось допомагати. Я з ним списуюся періодично, але він завжди якийсь вимотаний. Ми на зв'язку, але намагаюся писати йому тільки у справах. Багато людей так зверху на це все дивляться і кажуть: "Ну ти там сидиш, ось і сиди". Не треба труїти. Ви ж бачите, що навіть ті, хто за кордоном, вони включилися, допомагають. Дуже багато артистів працюють з волонтерами і допомагають і фінансово, і зв'язками", - розповів артист.

Нагадаємо, зірка "Скаженого весілля" жорстко висміяла Оксану Марченко.

Вас також можуть зацікавити новини: