Співачка вплинула на сімейне життя Тімберлейка.

У американського співака і актора Джастіна Тімберлейка серйозна криза у стосунках з дружиною Джесікою Білл. Як повідомляють західні ЗМІ, у пари почалися проблеми після скандальних заяв Брітні Спірс.

"Вони люблять одне одного, пройшли сеанси у сімейного психотерапевта, проте вони не вирішили їхні основні проблеми", - сказав інсайдер в коментарі Life and Style.

Також джерело видання повідомило, що подружжя навіть переїхало в інший будинок, щоб позбутися від вантажу минулого і почати все спочатку. Але поки їм це складно дається.

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До слова, Джастін Тімберлейк був щасливий у шлюбі з 2012 року. Вони з Джессікою Білл були зразковою родиною. Однак "чорна кішка" між ними пробігла після того, як екс-кохана Джастіна - Брітні Спірс - випустила мемуари "Жінка в мені", в яких розповіла про їхні стосунки і про те, як співак змусив її зробити аборт.

Подейкують, що Білл, дізнавшись такі подробиці з життя свого чоловіка, образилася на нього.

Нагадаємо, раніше Джастін Тімберлейк відреагував на слова Брітні Спірс про аборт. Він розраховував на те, що це залишиться в таємниці.

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