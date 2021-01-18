Співак став батьком вдруге.

Відомий артист Джастін Тімберлейк став батьком вдруге. У нього народився син.

Про це повідомляє Page Six.

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У 39-річного співака народився син від Джесіки Біл, з якою він у шлюбі з 2012 року. Малюка назвали Фінеасом.

"Він класний і такий милий. Ніхто не спить. Але ми в захваті і дуже щасливі. Дуже вдячні", - сказав Тімберлейк.

Про вагітність Джесіки ніхто навіть не здогадувався, бо пара ретельно це приховувала. У період карантину через поширення коронавірусу закохані найчастіше перебували вдома. При цьому Біл не публікувала фото в повний зріст.

Також Тімберлейк розповів, що їх страшний син схвильований роллю брата. Поки дитині незвично перебувати в новому статусі, але дуже подобається.

"Зараз йому це дуже подобається. Фін поки не може ходити або переслідувати його, так що подивимося, що буде далі", - пожартував щасливий батько.

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Автор: УНІАН