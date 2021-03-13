Два роки заручин пари весіллям так і не закінчилися.

Епідемія зіркових розставань триває - слідом за гучним розривом Кім Кардашьян і Каньє Веста шокуючою новиною шанувальників засмутили Джей Ло і Алекс Родрігес.

Читайте такожПалиця Джей Ло показала апетитні форми в монокініПісля декількох років роману, двох років заручин і двічі відкладеного весілля зірки прийняли рішення розійтися.

З якої причини відносини зоряної пари, що здавалися безхмарними, раптом закінчилися розривом - поки неясно.

Самі зірки розставання поки не коментують.

Однак 45-річний Родрігес вже натякнув на те, що тепер його статус – «вільний»: спортсмен опублікував фото на яхті з Майамі в гордій самоті. Джей Ло ж знаходиться на Карибах - на зйомках нового ромкома Shotgun Wedding, передає popcornnews.

Роман Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

У березні 2017 року Лопес почала зустрічатися з бейсболістом Алексом Родрігесом, а через два роки спортсмен зробив співачці пропозицію під час їх спільного відпочинку на Багамах. Він надів на палець зірки обручку з діамантом за $5 млн. Пара планувала весілля на літо 2020 року в Італії. Але через пандемію коронавірусу ці плани довелося відкласти. Потім зоряна пара знову спробувала провести одруження, але і цього разу плани провалилися.

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Автор: Ірина Погоріла