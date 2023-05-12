Співачка і її обранець емоційно махали руками і не приховували роздратування.

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала скандал зі своїм обранцем - актором Беном Аффлеком. Все це сталося публічно, на прем'єрі фільму "Мати", в якому знялася зірка.

Скандал потрапив на фото, які незабаром з'явилися в TikTok. Джей Ло та Аффлек були дуже роздратовані. Актор і його обраниця активно жестикулювали.

У чому була причина сварки - невідомо. Однак це сталося прямо перед виходом пари до преси і фанатів. Вони спробували приховати факт скандалу.

Відео дня

Після емоційної розмови Джей Ло і Аффлек вийшли до журналістів з посмішками. Вони мило трималися за руки, обіймалися. Актор навіть цілував співачку, своєю поведінкою вони показували, що між ними немає конфліктів.

Автор відео також нагадує про минулі сварки зіркової пари. Вже не один раз їх ловили" під час емоційних розмов. Нещодавно Аффлек отримав наганяй від Джей Ло на Греммі. Тоді співачка просила його бути більш доброзичливим.

Джей Ло і Аффлек-що відомо про стосунки пари

Більше 18 років тому Джей Ло і Аффлек зустрічалися, вони були заручені, але потім розлучилися. Однак у 2022 році співачка та актор знову зійшлися.

Влітку минулого року Джей Ло і Аффлек таємно одружилися. Восени з'явилися чутки про те, що пара опинилася на межі розлучення. ЗМІ писали, що Лопес і Аффлек сваряться через те, що їхні батьки не можуть знайти спільну мову. У пари чимало проблем, що сильно турбує їх друзів.

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