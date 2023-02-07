Вона попросила його бути більш доброзичливим.

Днями відбулося щорічне нагородження музичною премією Греммі. На церемонію прийшли безліч знаменитостей, серед яких були і Бен Аффлек і Дженніфер Лопес.

І якщо всі раділи такій події, то Аффлек був сумним. Саме такий вираз обличчя потрапив в об'єктив папараці. В результаті актор став мемом.

Як відреагували користувачі мережі

"Бен Аффлек на Греммі - це як я під час чергового робочого дзвінка по зуму"

"Бен Аффлек має такий вигляд, як будь-хто на корпоративі дружини"

"Бен Аффлек немов говорить своїм обличчям: "Заберіть мене звідси""

"Бене, моргни, якщо ти в порядку"

Крім того, в Twitter пишуть, що Лопес відчитала Аффлека за його недружній вираз обличчя. До такого висновку прийшов фахівець з читання по губах, подивившись фрагмент церемонії Греммі.

Відео дня

Він написав, що Лопес попросила чоловіка мати більш дружелюбний і мотивований вигляд. А сам Аффлек нібито відповів їй: "Я міг би".

Нагадаємо, раніше Джей Ло згадала розрив з Аффлеком 18 років тому.

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