Чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності.

До маєтку відомого американського актора Джоні Деппа в Лос-Анджелесі на Голлівуд-Хіллз пробрався бездомний чоловік. Він випив напій у барі та прийняв душ.

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Поліцію викликав сусід актора, який помітив бездомного на задньому дворі біля басейну.

Другий виклик надійшов від Служби безпеки, яка повідомила про проникнення безпосередньо в будинок.

Коли поліцейські прибули на місце, чоловік приймав душ у ванній будинку актора і відмовлявся виходити. Перед цим він заліз в бар та приготував собі напій.

Бездомного притягнуть до кримінальної відповідальності через те, що при затриманні він не підкорився вимогам поліції і їм довелося виламати двері.

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Автор: Катерина Шварц