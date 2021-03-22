До маєтку відомого американського актора Джоні Деппа в Лос-Анджелесі на Голлівуд-Хіллз пробрався бездомний чоловік. Він випив напій у барі та прийняв душ.
Читайте такожМерилін Менсон став популярним на тлі секс-скандалуПро це повідомляє видання TMZ.
Поліцію викликав сусід актора, який помітив бездомного на задньому дворі біля басейну.
Другий виклик надійшов від Служби безпеки, яка повідомила про проникнення безпосередньо в будинок.
Коли поліцейські прибули на місце, чоловік приймав душ у ванній будинку актора і відмовлявся виходити. Перед цим він заліз в бар та приготував собі напій.
Бездомного притягнуть до кримінальної відповідальності через те, що при затриманні він не підкорився вимогам поліції і їм довелося виламати двері.
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