Його вже оголосили у розшук.

Колишнього чоловіка співачки Віри Брежнєвої - бізнесмена Михайла Кіпермана - оголосили в розшук. Така новина з'явилася на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України.

Він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Мова йде про привласнення, розтрату або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання майна, що було отримане незаконним шляхом. Якщо слідство знайде всі докази та доведе провину чоловіка, його можуть позбавити волі на 7-12 років.

Також на сайті з Кіперманом фігурує ще два прізвища: Кондрашов Дмитро та Фролова Юлія. Це екс-директор департаменту "Укренерго" та голова правління банку "Альянс".

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19 січня НАБУ викликало вже на допит Михайла за підозрою в участі у схемі із заволодіння електроенергією компанії "Укренерго" на понад 716 мільйонів гривень та легалізації коштів. Чим тоді закінчився допит - невідомо.

Нагадаємо, Михайло Кіперман та Віра Брежнєва були одружені 6 років. Проте у 2012 році вирішили розлучитися. У них є спільна спільна 14-річна донька Сара.

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