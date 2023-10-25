За її словами, вона дуже змінилася за останній час.

Українська співачка Віра Брежнєва розповіла, що розлучення з композитором Костянтином Меладзе її дуже змінило. Їй було складно відпускати минуле життя, в якому вона була щаслива, але саме ця подія круто її змінила.

"Ніби все зруйнувалося, зруйнувалося все моє минуле життя, навіть я сама. Але з кожним днем, проходячи через різні труднощі, Я розумію, що стаю ще сильніше. І в цьому ще більше правди і істини. Дуже страшно йти в невідомість, дуже страшно відпускати своє минуле. Ми були такі щасливі, а зараз це відчувається, немов зовсім інше життя, і час почати все спочатку", - сказала Брежнєва в інтерв'ю Viva.

Вона додала, що раніше була дуже вимогливою до себе і не дозволяла собі помилятися. Однак зараз співачка змінилася - можливо, стала незручною для інших, але такою, яка вона є.

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"Зараз хочу бути собою і дозволяю собі все, адже помилки - це точки зростання, і без них я б не стала такою, яка зараз. Очікування призводять до розчарування, і це стопорить, відкидає назад. Тому відкидаю очікування і страх помилок", - додала артистка.

Нагадаємо, чутки про розлучення Брежнєвої і Меладзе ходили більше року. При цьому тільки зовсім недавно співачка це підтвердила.

Блогер Богдан Беспалов зазначив, що причина розлучення - не різні політичні погляди, а зради з боку Костянтина.

Крім того, про їхнє розлучення висловився і Валерій Меладзе. Він заявив, що у Віри і Костянтина були сімейні розбіжності.

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