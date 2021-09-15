Вартість відпочинку зіркової пари у Туреччині стала приводом для палких суперечок у мережі.

Відомий український радіоведучий та блогер Нікіта Добринін та його дружина, яку він обрав у фіналі шоу "Холостяк", Даша Квіткова разом із двомісячним сином Левом полетять в омріяну відпустку до Туреччини. Вартість запланованого відпочинку пари стала приводом для їхнього хейту в мережі.

Читайте такожЗіркові куми: Добринін і Квіткова охрестили крихітного синаТак, на своїй сторінці в Instagram Добринін розповів, що вартість сімейної відпустки становить 225 тисяч гривень.

Ведучий зізнався, що вони обрали найкращий готель, у якому відпочинок з маленьким сином буде максимально комфортним.

"Так, друзі, сума саме така. Ми не помилилися і навіть не переплатили. Ми просто обрали для себе найкращий готель, про який вже давно мріяли, де можна буде ідеально відпочивати з маленькою дитиною", - розповів в stories екс-"холостяк".

Також він поділився реакцією хейтерів на заплановану відпустку та її вартість: "Придурки", "Жах", "З жиру…".

Навела коментарі хейтерів у своїх "історіях" і Даша: "Понти!", "Фу, навіщо показувати, скільки ви витрачаєте?!", "Скільки за подорож???".

Нагадаємо, Микита Добринін був учасником українського шоу "Холостяк-9". Переможницею проекту стала Даша Квіткова. Пара одружилася після шоу. Згодом у них народився первісток.

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Автор: Ольга Робейко