Він позбувся статусу одруженого чоловіка.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, який зараз разом з дочкою Софією перебуває на своїй батьківщині, почистив свій Instagram. Так, він позбувся статусу одруженого чоловіка.

Раніше в його блозі можна було побачити, що він одружений на Лілії, проте зараз цього там немає. Більш того, Мурат відписався від дівчини в соціальній мережі.

Ймовірно, чутки про розлучення виявилися правдою. При цьому ні Мурат, ні Лілія ніяк не коментують свої стосунки.

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Відомо і те, що пара разом не живе. Налчаджіоглу зараз перебуває в Туреччині, а Лілії поїхала до Чернівців, незважаючи на те, що раніше жила з бізнесменом у Києві.

Розлучення Мурата Налчаджіоглу

У листопаді 2023 року з'явилися чутки про те, що Мурат і Лілія розлучилися після 4 місяців шлюбу. Вони видалили спільні фото з мережі, а Лілія, до того ж, відписалася від чоловіка в Instagram.

Після цього шанувальники почали засипати Мурата питаннями про його особисте життя. Він попросив його не обговорювати.

"Прошу вас поважати мої особисті кордони і не ставити питання щодо особистого життя. Я завжди вибирав мовчання і зараз вибираю мовчати. Я не людина шоу-бізнесу або соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою сім'ю", – звернувся до шанувальників Налчаджіоглу.

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