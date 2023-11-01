Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, який зараз разом з дочкою Софією перебуває на своїй батьківщині, почистив свій Instagram. Так, він позбувся статусу одруженого чоловіка.
Раніше в його блозі можна було побачити, що він одружений на Лілії, проте зараз цього там немає. Більш того, Мурат відписався від дівчини в соціальній мережі.
Ймовірно, чутки про розлучення виявилися правдою. При цьому ні Мурат, ні Лілія ніяк не коментують свої стосунки.
Відомо і те, що пара разом не живе. Налчаджіоглу зараз перебуває в Туреччині, а Лілії поїхала до Чернівців, незважаючи на те, що раніше жила з бізнесменом у Києві.
Розлучення Мурата Налчаджіоглу
У листопаді 2023 року з'явилися чутки про те, що Мурат і Лілія розлучилися після 4 місяців шлюбу. Вони видалили спільні фото з мережі, а Лілія, до того ж, відписалася від чоловіка в Instagram.
Після цього шанувальники почали засипати Мурата питаннями про його особисте життя. Він попросив його не обговорювати.
"Прошу вас поважати мої особисті кордони і не ставити питання щодо особистого життя. Я завжди вибирав мовчання і зараз вибираю мовчати. Я не людина шоу-бізнесу або соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою сім'ю", – звернувся до шанувальників Налчаджіоглу.